Vodafone punta alle attività europee di Liberty Global

(Teleborsa) -potrebbe presto espandersi nel mercato europeo delle tlc grazie ad una grande acquisizione.Secondo quanto riportato dal Financial Times, la big britannica delle tlc, tra i maggior player del settore al mondo, sarebbe, l'operatore di tlc via cavo del miliardario John Malone.Il deal potrebbe valeree riguarda soprattutto le attività in Europa.Vodafone ha confermato le indiscrezioni, precisando che i negoziati sono ancora in fase preliminare.La notizia non sembra aver esaltato gli investitori, dal momento che le azioni dell'operatore stanno cedendo il 2,4% a Londra in un mercato caratterizzato da ampie vendite