Milano 24-nov
42.298 -0,85%
Nasdaq 24-nov
24.874 +2,62%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 24-nov
9.535 -0,05%
Francoforte 24-nov
23.239 0,00%

Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dell'1,13% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.880,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dell'1,13% alle 04:48
Shanghai lievita dell'1,13% alle 04:48 e scambia in utile a 3.880,22 punti.
Condividi
```