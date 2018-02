Italo a un bivio. Il CdA di NTV valuterà offerta Fondo americano alternativa all'IPO

Intesa Sanpaolo

Generali

(Teleborsa) -, il treno lanciato da NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori nel 2006, all'epoca della liberalizzazione delle ferrovie in Italia. E proprio quandoper valutare le chance e decidere la strada migliore per gli azionisti e per il gruppo ferroviario.E' stata recapitata ieri al CdA di NTV, da parte del maxi fondo americano, che mira a rilevare, proprio ad un soffio dall'approvazione del prospetto dell'IPO da parte della Consob. L'offerta poi prevede che gli azionisti venditori possanoalle stesse condizioni ed incorpora unasuccessivo alla transazione.Nulla da obiettare sui vertici Montezemolo e Cattaneo cui viene chiesto di restare saldamente alla guida di Italo.in quanto l'offerta scade alle ore 17 del 7 febbraio 2018.Una svolta inattesa che però, alcune banche come, che detiene il 19,2% del capitale ed agisce anche come Global Coordinator dell'IPO, econ la sua quota del 14,6%.E anche gli azionisti storici come(al 12% del cpaitale),(al 17,4%),(al 4,9%), l'Ad(al 4,9%) e gli altri azionisti che hanno quote rilevanti potrebbero lasciarsi convincere da un'offerta che sembra piuttosto appetibile e cambia nettamente il contesto, anche riguardo alla valorizzazione delle azioni NTV.L'altro grande azionista è, che rilevato la quota del 13% messa in vendita dalle ferrovie francesi Sncf circa sette mesi or sono.La società, che controlla i treni Italo, operanti nell'Alta Velocità ed in regime di duopolio con i Frecciarossa di Trenitalia, sembra oggi ben più attraente che in passato. Il gruppo di Montezemolo & Co. nel 2017 ha realizzato una, accrescendo l'utile ein termini di compensi per gli azionisti. E forse è questo uno degli elementi che ha messo in luce il gruppo ferroviario, catalizzando l'interesse dei fgrandi investitori internazionali.Il nuovo acquirente: vanta 40 miliardi di asset in gestione, tutti nel, attività nei settori degli(Londra Gatwick ed Edimburgo), dei(mediante un branch di Msc) e delle stesse(con la Pacific Investment Railroad in Australia). Inoltre GIP genera oltre 38 miliardi di fatturato tramite le società partecipate e vanta una forza lavoro di circa 50 mila dipendenti.