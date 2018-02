ADR inaugura la Lounge a Fiumicino. De Carolis: "Tassello della nostra ossessione per la qualità"

(Teleborsa) -, un'area dedicata a tutti i passeggeri di Fiumicino, nata dalla partnership dicon. Dalla lounge dotata di Wi-Fi e bevande alle stanze con bagno e doccia: ecco l'ultimo servizio di qualità dedicato a tutti, clienti business e turisti, in transito presso il maggiore scalo della capitale.In occasione dell'evento abbiamo intervistato, cui abbiamo chiesto dettagli riguardo le nuovissimeed il posizionamento della società riguardo ala Fiumicino."Sono qualche cosa in più di una camera o di camere, sonoe disponibili anche per persone che arrivano qui in aeroporto in altre vesti, per esempio accompagnatori, per esempio persone che hanno necessità di incontrare i nostri passeggeri", ha affermato l'Ad."E' un'area dove noi contiamo di mettere une quindi dove possiamo far riposare, far passare del tempo, far mangiare, far fare magari una semplice doccia dopo un volo o piuttosto un'attesa prima di un volo", ha sottolineato il manager, aggiungendo"Il trasporto merci per noi è, l'anno scorso, quindi è sicuramente un'area di grandissima attenzione per Fiumicino", ha risposto de Carolis."Abbiamo un'area cargo, è un, considerato come un business aggiuntivo, su cui abbiamoche ci sta sulla parte dei passeggeri", ha aggiunto."Se ne parla meno spesso, ma è fondamentale, molto spesso,", ha precisato il numero uno di AdR, aggiungendo "le pance degli aerei che vengono utilizzate per il cargo sono le stesse".