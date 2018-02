Banca Generali annuncia i conti del 2017

Banca Generali

(Teleborsa) -chiude il 2017 con un utile netto in aumento del 31% a 204,1 milioni di euro mentre nel solo quarto trimestre il risultato netto è salito del 52,2% a 56,8 milioni.Sul fronte dellasi registrano +180 punti base sia per il CET1 al 18,5% che per il TCR al 20,2%.Ilè cresciuto in maniera sensibile a 67,5 milioni (+43,1%), così come il risultato pre-tasse (63,5 milioni, +46,5%) dopo aver spesato accantonamenti e rettifiche stabili rispetto all'esercizio precedente.La, si è attestata a 6,8 miliardi con un aumento del 21% rispetto al dato dello scorso esercizio.Proposto una 1,25 euro per azione.