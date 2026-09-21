Banca Generali conclude il programma di buyback

(Teleborsa) - Banca Generali ha comunicato la conclusione del programma di acquisto di azioni proprie al servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2026.



Nell'ambito del programma, la società ha acquistato complessivamente 208.875 azioni proprie a un prezzo medio di 65,2539 euro per azione, per un controvalore di 13.629.902 euro.



A seguito degli acquisti effettuati, Banca Generali detiene complessivamente 2.768.968 azioni proprie, pari al 2,3696% del capitale sociale.

















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