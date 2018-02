Germania, Martin Schultz rinuncia al Ministero degli Esteri

(Teleborsa) - Primo colpo di scena nella Grosse Koalition della Cancelliera Angela Merkel Il leader del partito socialdemocratico tedesco (SPD)Il politico non ha spiegato chiaramente il motivo di tale rifiuto, limitandosi a dichiarare diSecondo la stampa tedesca Schultz avrebbe deciso di restare. Non manca, però, chi sostiene che dietro questa rinuncia possa esserci la. Questi a gennaio aveva rinunciato alla presidenza dell'SPD e alla candidatura alla Cancelleria a favore di Schultz, per essere eventualmente confermato agli Esteri, dove ricopre il ruolo di Ministro dal gennaio del 2017.Da rilevare che l'SPD ha accettato di entrare nella Grande Coalizione ma, che hanno tempo fino al 2 marzo per accettare o meno l'ingresso nel Governo Merkel.