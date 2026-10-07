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Produzione industriale Germania (MoM) in agosto

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Produzione industriale Germania (MoM) in agosto
Germania, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) +2%, in aumento rispetto al precedente -1,2% (la previsione era +0,5%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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