In calo i mercati europei. Milano inclusa

(Teleborsa) -per le altre principali Borse europee in una giornata dettata dall'incertezza dopo la recente forte correzione dei mercati.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 59,72 dollari per barile, con un ribasso del 2,34%.Lopeggiora, toccando i 129 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,03%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,09%. In rosso anche, -1,41%., con ilche lascia sul parterre l'1,33%.Ilnella seduta odierna è stato pari a 4,24 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 3,97 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 2,1 miliardi di azioni, rispetto ai 2,06 miliardi precedenti.Tra i 226 titoli trattati, 156 hanno chiuso in ribasso, mentre 58 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 12 titoli.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,67% sul precedente. Nel listino, i settori(-5,84%),(-3,58%) e(-3,33%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,52%),(+1,06%),(+0,86%) e(+0,83%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,90%. Giù anche, che registra un ribasso del 3,41%. Sessione nera inoltre per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,19%.In caduta libera, che affonda del 2,95%.Tra i(+3,49%),(+3,48%),(+1,66%) e(+1,48%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,28%.