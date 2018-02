Italo, il CdA delibera ritiro IPO. Montezemolo: "Offerta GPI irrinunciabile"

Intesa SanPaolo

(Teleborsa) - Il- Nuovo Trasporto Viaggiatori ha preso atto della decisione dei soci di accettare l’offerta presentata dal fondo americano Global Infrastructure Partners III per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Italo.Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria titolare dei treni Italo, aggiungendo che il Consiglio, come previsto, ha anchee di autorizzazione della pubblicazione al prospetto dell'IPO in Consob.E dopo la chiusura di questo capitolo arrivano i primi commenti ufficiali dei vertici della società. Il Presidentee dell'Ad, in una lettera indirizzata ai dipendenti, affermano che l'offerta arrivata dagli USA "si è resa possibile grazie agli apprezzati risultati conseguiti da Italo in questi anni" e che si avvia adessoin una intervista al Corriere della Sera, spiegando che il management era focalizzato sull'IPO e convinto della sua validità, ma gli advisors hanno spiegato agli amministratore che per ottenere un prezzo simile con l'IPO "ci sarebbero voluti 2-3 anni con la Borsa ai massimi livelli".ha aggiunto, ricordando il difficilissimo anno 2014, quando NTV era sul punto di chiudere e "nessuno ha alzato un dito, solo" ed anche questa volta, quando l'offerta di Global Infrastructure è arrivata,anche per il paese, ha concluso.perché "tutti volevano massimizzare il loro investimento, com'è naturale che fosse dopo dodici anni". Lo ha detto in una intervista a Il Sole 24 Ore., il manager ha detto, aggiungendo che "c'è un management molto forte in azienda che ha creato valore" e che da GPI è già arrivato un segnale positivo a "mantenere, incentivare e favorire l'attuale prima linea".E proprio immaginando un futuro ancora alla guida della società, Cattaneo ha sottolineato cheed ha ipotizzato delleAscoltato su Rado 24 in merito all'acquisto di Italo da parte di GPI, ilha voluto raffreddare la polemica sull'ipotesi di "colonizzazione", affermando, che nel 99% dei casi vuol dire avere più investimenti esteri".Poi, ha acommentato, aggiungendo che l'certamente "sarebbe stato il coronamento" di un investimento fatto dall'imprenditorialità italiana e