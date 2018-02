Nel 2017 mercato assicurativo agricolo vale 7,2 miliardi di euro

(Teleborsa) -il mercato assicurativo agricolo agevolato, pressoché invariato rispetto all'anno precedente., dopo un biennio caratterizzato da chiari segnali di sofferenza. È questo uno degli elementi che emerge dal "Rapportosulla gestione del rischio in agricoltura", realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e presentato oggi 9 febbraio durante il X° Convegno Nazionalesulla Gestione del Rischio in Agricoltura" tenutosi ad(PG).Il mercato si caratterizza per un elevato grado di concentrazione, sia in termini di prodotti sia di territori. Uva da vino, mele, mais, riso e pomodoro da industria rappresentano oltre due terzi dei valori assicurati; seguono pere, frumento tenero e nettarine.L'- ha tracciato anche un identikit dell’azienda-tipo assicurata(oltre 17 ettari), più strutturata e maggiormente meccanizzata, condotta da soggetti più giovani e con più marcate connotazioni imprenditoriali.Lo studio ha consentito anche di valutarecorrispondenti a una media di 214 euro per azienda agricola.