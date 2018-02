Energia, via libera da Bruxelles ad acquisizione di Mátra da parte di EPH

(Teleborsa) - Via libera dalla Commissione europea all'acquisizione del controllo esclusivo sull'azienda unghereseda parte del gruppo cecopossiede e gestisce una centrale elettrica a 966 MW, principalmente a lignite a, in. Produce anche elettricità da biomasse e ha un impianto solare. Inoltre, possiede e gestisce due miniere a cielo aperto in Ungheria.è una società di servizi impegnata nell'estrazione di lignite, produzione di elettricità e calore, distribuzione e fornitura, nonché nella trasmissione, distribuzione e stoccaggio di gas.La Commissione ha concluso che l'acquisizione così come proposta non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza date le limitate sovrapposizioni tra le attività delle due società.La transazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di revisione delle concentrazioni.