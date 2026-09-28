EPH Invest: operazioni Sire, Ares ed Edron rinviate a dopo l'integrazione con Fin. Mar. Holding

(Teleborsa) - EPH Invest ha sottoscritto accordi vincolanti con le controparti di S.I.R.E., Alternative Real Estate Solutions (Ares) ed Edron per differire a dopo il perfezionamento dell'integrazione con Fin. Mar. Holding (FMH) le fasi ancora da eseguire delle tre operazioni. Secondo la società, il rinvio riguarda solo la tempistica, mentre restano confermati oggetto delle operazioni e impegno delle parti. La nuova sequenza consente di attuare gli investimenti nel perimetro industriale risultante dall'integrazione con FMH, che prevede un aumento di capitale riservato con conferimento in natura, e di coordinare delibere e adempimenti. Il prezzo di sottoscrizione sarà fissato dal Cda in modo da attribuire a FMH l'83% del capitale di EPH dopo l'aumento.



Per SIRE e ARES la prima fase è stata completata: dopo gli aumenti di capitale, RONA Limited Company detiene il 60% di ciascuna società. Resta da eseguire il conferimento a EPH delle partecipazioni di RONA, tramite aumento di capitale in natura, ora rinviato. L'operazione, qualificata come operazione con parte correlata, richiederà i passaggi previsti dalla disciplina e dalla procedura della società prima dell'esecuzione della seconda fase. Per Edron resta valido il term sheet vincolante del 13 maggio 2026, che prevede l'acquisizione progressiva di una quota complessiva del 40%.



EPH proseguirà le attività per l'integrazione con FMH e, successivamente, per le tre operazioni. La tempistica effettiva dipenderà dai passaggi societari e regolamentari, e la società comunicherà al mercato gli sviluppi e le nuove date quando definite.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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