Europa torna a crescere. Nell'UE oltre 236 milioni di persone occupate

(Teleborsa) -. Lo rivela la Relazione dellache vede continui miglioramenti per l'occupazione e la situazione sociale nell'UE.Dall'ultima analisi trimestrale dell'occupazione e degli sviluppi sociali in Europa emerge, sostenuta da una solida crescita economica,, mentre le cifre relative alla disoccupazione sono calate ulteriormente.. Il maggiore contributo a questa crescita viene dai posti di lavoro a tempo indeterminato e dall'occupazione a tempo pieno: tra il terzo trimestre del 2016 e il 2017,, un aumento di tre volte superiore a quello dei contratti a tempo determinato (900.000).i fino a raggiungere i 181 milioni, mentre i lavoratori a tempo parziale hanno registrato un aumento di 300.000 unità fino a raggiungere i 42,7 milioni.Ilanni. Permangono tuttavia grandi disparità tra gli Stati membri.. Dalla relazione emerge inoltre che la disoccupazione nell'UE si sta avvicinando a ritmo costante ai livelli precedenti alla crisi. Dopo il picco registrato nell'aprile 2013,, il livello più basso registrato dal novembre 2008.Dalla relazione trimestrale emergono ulteriori dati relativi al mercato del lavoro che confermano il miglioramento dello stato di salute dell'economia nell'UE:è aumentata dello 0,8% rispetto al terzo trimestre del 2016. La più forte crescita si è registrata in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania (del 3% o superiore rispetto all'anno precedente);ha continuato a migliorare con un tasso di crescita di circa l'1,5% rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente a un aumento del reddito da lavoro.nell'anno che precede la prima metà del 2017. Ciononostante, in numerosi paesi, come. Nel terzo trimestre del 2017 ilnell'UE ha raggiunto il 2% ed è stato superiore nel settore dei servizi rispetto a quello dell'industria e delle costruzioni. Il d, e le(crescita del 3,7% nell'anno precedente al secondo trimestre del 2017)., mentre l'della ripresa negli ultimi trimestri e si è avvicinato al suo valore precedente alla crisi., Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha commentato: "l'Europa è tornata a crescere.Dovremmo sfruttare al massimo questa dinamica economica positiva e offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali: condizioni di lavoro eque, accesso paritario al mercato del lavoro e protezione sociale dignitosa. È giunto il momento di garantire che tutti i cittadini e i lavoratori possano beneficiare di queste evoluzioni positive del mercato del lavoro".