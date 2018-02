Partite IVA in aumento nel 2017. Commercio il settore più attivo

(Teleborsa) -. Lo rivela il) nel Report "Osservatorio sulle partite IVA".Lamostra che il. Rispetto al 2016 le società di capitali mostrano un aumento di avviamenti (+7,3%), le persone fisiche sono sostanzialmente stabili (-0,2%) e le società di persone risultano in calo (-8,1%)., il 42,5% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,3% al Centro e quasi il 35% al Sud ed Isole.(+9,4%),(+7,8%) e(+5%). Le flessioni più significative riguardano, invece,(-8,3%), il(-6,9%) e la(-6%).Laevidenzia che il(il 21% del totale), seguito dalle attività professionali (14,7%) e dall'agricoltura (10,9%). Rispetto all'anno 2016, fra i settori principali, si osservano aumenti consistenti di aperture nel settore della sanità (+13,3%), per le attività professionali (+10,5%) e, più contenuto, per l’istruzione (+6,1%). Le flessioni più marcate si rilevano nei settori del commercio (-6,7%), agricoltura (-3,1%) e, seppur di lieve entità, nelle attività finanziarie (- 0,5%).Per quanto riguarda le, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile, con il 62% di aperture da parte di soggetti di sesso maschile.ed esattamente un terzo da soggetti nella classe 36-50 anni. Il confronto con l'anno 2016 mostra un calo di avviamenti solo per la classe 36-50 anni (-3,5%) mentre l'aumento maggiore riguarda la classe 51-65 anni (+2,4%).