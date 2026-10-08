Milano
11:16
49.336
-1,27%
Nasdaq
7-ott
31.160
-0,21%
Dow Jones
7-ott
51.180
-0,66%
Londra
11:16
10.411
-0,45%
Francoforte
11:16
24.874
-0,92%
Giovedì 8 Ottobre 2026, ore 11.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Partite correnti in agosto
Giappone, Partite correnti in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 ottobre 2026 - 08.15
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giappone,
Partite correnti in agosto pari a 4.062 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente 2.989 Mld ¥ (la previsione era 3.194 Mld ¥).
Condividi
Leggi anche
Giappone, partite correnti agosto in surplus a 4.062 miliardi
Partite correnti Giappone in luglio
Partite correnti Francia in agosto
Giappone, partite correnti luglio in surplus a 2.989 miliardi
Altre notizie
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto
Appuntamenti macroeconomici dell'8 settembre 2026
Partite correnti Francia in luglio
Partite correnti USA (QoQ) nel secondo trimestre
Francia, deficit partire correnti e commerciale si riducono in agosto
UK, deficit partite correnti 2° trimestre si riduce a 19,9 miliardi di sterline
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: quali relazioni e impatti sui consumi
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto