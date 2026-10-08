Milano 11:16
49.336 -1,27%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
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Londra 11:16
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Francoforte 11:16
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Giappone, Partite correnti in agosto

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Giappone, Partite correnti in agosto
Giappone, Partite correnti in agosto pari a 4.062 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente 2.989 Mld ¥ (la previsione era 3.194 Mld ¥).
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