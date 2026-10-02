Kruso Kapital, l'austriaca Dorotheum (che controlla Affide) ha una quota del 5,13%

(Teleborsa) - Dorotheum Beteiligungs, società austriaca collegata alla storica casa d'aste viennese Dorotheum, ha una partecipazione del 5,13% (interamente in azioni) in Kruso Kapital , società quotata su Euronext Milan e piattaforma finanziaria specializzata paneuropea basata su prestiti su pegno, operante in Italia, Portogallo e Grecia. È quando emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti, con il superamento della soglia di rilevanza del 5% datato 29 settembre.



Il gruppo Dorotheum è attivo nel settore delle aste, del commercio d'arte, dell'antiquariato, della gioielleria e del credito su pegno. Su quest'ultimo fronte, è attivo in Italia con Affide, la più grande società del settore, che è nata dall'acquisizione dell'ex Custodia Valore da parte del gruppo Dorotheum (con la cessione del ramo pegni di Unicredit a Dorotheum).







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