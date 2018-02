Technogym, nuovi giudizi dai broker dopo i conti 2017

Technogym

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno rivisto al rialzo il target price di, portandolo a 10 euro rispetto agli 8,97 euro delle attuali quotazioni. La raccomandazione è stata confermata a "". Gli esperti dihanno alzato, invece, il prezzo obiettivo a 8,6 euro, mentre il giudizio è stato ritoccato a "" dal precedente "buy".Le azioni Technogym passano di mano a Piazza Affari con un calo dell'1,58%. Venerdì, la società ha annunciato ricavi consolidati preliminari in crescita del 7,7% rispetto al 2016. A cambi costanti la crescita è pari al 9,3%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,22 Euro. Rischio di discesa fino a 8,903 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente, ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,54.