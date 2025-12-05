Borse europee caute con focus sui tanti dati macroeconomici

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa,
con l'attenzione degli investitori rivolta ai tanti dati macroeconomici in uscita
. Nell'area euro l'attenzione è sulla crescita salariale e sulla stima definitiva del PIL del terzo trimestre, con i dati che forniranno il primo quadro completo dell'andamento salariale nel terzo trimestre, che è molto importante per le prospettive della BCE, poiché l'inflazione dei servizi, determinata principalmente dai salari, è ciò che attualmente impedisce all'inflazione di scendere al di sotto dell'obiettivo della banca centrale.
Intanto, gli ordini industriali tedeschi sono aumentati
più del previsto in ottobre, con un incremento dell'1,5% rispetto al mese precedente su base destagionalizzata e corretta per il calendario (contro attese per un aumento dello 0,4%).
Negli Stati Uniti
, i dati PCE di settembre
sui consumi privati ??reali e sull'inflazione saranno pubblicati nel pomeriggio, dopo un lungo ritardo dovuto allo shutdown. Le probabilità di un taglio di 25 punti base da parte della Fed mercoledì prossimo sono salite all'87%, secondo il FedWatch del CME, rafforzandosi nell'ultima settimana dopo che il report ADP ha mostrato un calo inatteso degli occupati a novembre.
Tra gli annunci societari
, Leonardo
e la Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato
un contratto pluriennale, relativo al Supporto Logistico per la flotta di velivoli da trasporto tattico C-27J "Spartan" dell'Aeronautica Militare; Avio prevede
l'assegnazione di nuovi contratti per oltre 600 milioni di euro nel periodo 2026-2027 dopo il Consiglio Ministeriale 2025 degli Stati Membri dell'ESA.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,166. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.223,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 59,68 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,48%. Tra i listini europei
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,24%, resta vicino alla parità Londra
(+0,05%), e piatta Parigi
, che tiene la parità.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.536 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 46.213 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,09%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,02%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce Stellantis
, con un ampio progresso dell'1,55% (upgrade a Buy da Intesa e DZ Bank). Sostanzialmente tonico Brunello Cucinelli
, che registra una plusvalenza dello 0,77%. Guadagno moderato per Telecom Italia
, che avanza dello 0,72%. Piccoli passi in avanti per Prysmian
, che segna un incremento marginale dello 0,59%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI
, che prosegue le contrattazioni a -1,58% (downgrade a Underweight da JPMorgan). Pensosa Italgas
, con un calo frazionale dell'1,45%. Tentenna Mediobanca
, con un modesto ribasso dell'1,12%. Giornata fiacca per Amplifon
, che segna un calo dello 0,86%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technogym
(+1,95%), Avio
(+1,36%), Fincantieri
(+1,34%) e Alerion Clean Power
(+1,09%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra
, che prosegue le contrattazioni a -1,60%. Piccola perdita per Credem
, che scambia con un -1,24% (downgrade a Underweight da Barclays). Tentenna Banca Generali
, che cede lo 0,91%. Sostanzialmente debole IREN
, che registra una flessione dello 0,70%.