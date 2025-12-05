Milano 9:41
43.673 +0,35%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 9:42
9.728 +0,18%
24.009 +0,53%

Borse europee caute con focus sui tanti dati macroeconomici

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa, con l'attenzione degli investitori rivolta ai tanti dati macroeconomici in uscita. Nell'area euro l'attenzione è sulla crescita salariale e sulla stima definitiva del PIL del terzo trimestre, con i dati che forniranno il primo quadro completo dell'andamento salariale nel terzo trimestre, che è molto importante per le prospettive della BCE, poiché l'inflazione dei servizi, determinata principalmente dai salari, è ciò che attualmente impedisce all'inflazione di scendere al di sotto dell'obiettivo della banca centrale.

Intanto, gli ordini industriali tedeschi sono aumentati più del previsto in ottobre, con un incremento dell'1,5% rispetto al mese precedente su base destagionalizzata e corretta per il calendario (contro attese per un aumento dello 0,4%).

Negli Stati Uniti, i dati PCE di settembre sui consumi privati ??reali e sull'inflazione saranno pubblicati nel pomeriggio, dopo un lungo ritardo dovuto allo shutdown. Le probabilità di un taglio di 25 punti base da parte della Fed mercoledì prossimo sono salite all'87%, secondo il FedWatch del CME, rafforzandosi nell'ultima settimana dopo che il report ADP ha mostrato un calo inatteso degli occupati a novembre.

Tra gli annunci societari, Leonardo e la Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato un contratto pluriennale, relativo al Supporto Logistico per la flotta di velivoli da trasporto tattico C-27J "Spartan" dell'Aeronautica Militare; Avio prevede l'assegnazione di nuovi contratti per oltre 600 milioni di euro nel periodo 2026-2027 dopo il Consiglio Ministeriale 2025 degli Stati Membri dell'ESA.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,166. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.223,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 59,68 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.

Tra i listini europei bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,24%, resta vicino alla parità Londra (+0,05%), e piatta Parigi, che tiene la parità.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.536 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 46.213 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,09%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star (+0,02%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce Stellantis, con un ampio progresso dell'1,55% (upgrade a Buy da Intesa e DZ Bank). Sostanzialmente tonico Brunello Cucinelli, che registra una plusvalenza dello 0,77%. Guadagno moderato per Telecom Italia, che avanza dello 0,72%. Piccoli passi in avanti per Prysmian, che segna un incremento marginale dello 0,59%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI, che prosegue le contrattazioni a -1,58% (downgrade a Underweight da JPMorgan). Pensosa Italgas, con un calo frazionale dell'1,45%. Tentenna Mediobanca, con un modesto ribasso dell'1,12%. Giornata fiacca per Amplifon, che segna un calo dello 0,86%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technogym (+1,95%), Avio (+1,36%), Fincantieri (+1,34%) e Alerion Clean Power (+1,09%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra, che prosegue le contrattazioni a -1,60%. Piccola perdita per Credem, che scambia con un -1,24% (downgrade a Underweight da Barclays). Tentenna Banca Generali, che cede lo 0,91%. Sostanzialmente debole IREN, che registra una flessione dello 0,70%.
