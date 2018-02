Draghi, l'Europa ha superato la recessione ma c'è spazio per migliorare

(Teleborsa) - L'Europa ha conseguito "significativi progressi" per sanare debito pubblico e privato troppo alto, poca competitività, un sistema bancario troppo fragile e un'unione economica e monetaria incompleta.A dirlo è il, in un video pubblicato sul sito web della banca centrale, affermando che ormai l'Unione ha superato ampiamente la recessione, è più preparata ora contro la crisi, ma c'è ancora spazio per migliorare.Oggi - ha detto Draghi - "molte economie sono più competitive, i debiti pubblici sono scesi, anche se dovrebbe essere fatto molto di più, e così anche i debiti privati. Il sistema finanziario e bancario ha regole più stringenti e c'è una vigilanza unica. Le cose sono cambiate - sottolinea il banchiere - ma, del debito e dell'unione economica e monetaria dove. I governi sono decisamente sulla strada giusta".Il governatore è tornato, poi, sulla questione Bitcoin , invitando nuovamente alla prudenza . La più celebre cripto valuta al mondo non può essere definita una valuta. "L'euro - ha spiegato - è garantito dalla BCE, il dollaro dalla Fed, le monete sono garantite dalle banche centrali o dagli Stati. Nessuna garantisce il Bitcoin".- ha detto Draghi -. Un euro oggi è un euro anche domani, il suo valore è stabile. Il valore del bitcoin oscilla invece molto". Poi, soffermandosi sulla questione della regolamentazione ha posto l'accento sul fatto che "non è la BCE che ha il compito di farlo".