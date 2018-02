Scoperto farmaco che sconfigge l'influenza in un solo giorno

Roche

(Teleborsa) - Arriva dal Giappone la soluzione per l'. Si tratta di un nuovo farmaco che promette di sconfiggere in un solo giorno e con una sola dose il fastidioso malanno di stagione che in rarissimi casi può portare anche alla morte.Secondo il Wall Street Journal, il farmaco sperimentale in grado di dare sollievo immediato ai sintomi dell'influenza sarebbe prodotto dalla casa farmaceuticadi Osaka. A maggio sarà sul mercato giapponese, poi potrebbe arrivare in Europa ma non prima di un anno. Ad acquistare i diritti per la vendita in Europa del farmaco nipponico, che non è un vaccino, è stata la casa farmaceuticaIl nuovo farmaco, chiamato, è un inibitore della neuraminidasi, che blocca un enzima che il virus utilizza per riprodursi nelle cellule infette. E' efficace sia contro i virus di ceppo A che quelli di ceppo B.