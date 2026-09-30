Carburanti, Mimit: in calo prezzo medio self benzina e gasolio

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 30 settembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è in calo a 2,111 euro/litro per la benzina e a 2,316 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,138 euro/litro per la benzina e 2,345 euro/litro per il gasolio.



La decisione di Eni, Ip e Q8 di applicare un “price cap”, progressivamente esteso ai propri punti vendita, sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti: nei distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro/litroper la benzina e 2,19euro/litroper il gasolio.



"In autostrada prosegue il calo dei prezzi dei carburanti a ritmo costante. In 3 giorni in autostrada il gasolio si paga 11,4 cent al litro in meno, pari a 5 euro e 70 cent per un pieno di 50 litri, la benzina 11,6 cent, pari a 5,80 euro per un rifornimento. Nella rete stradale, invece, il calo è decisamente basso: appena -6,10 cent al litro per il gasolio, -3,05 a pieno e solamente 4,80 cent al litro per la benzina, meno della metà rispetto alle autostrade, equivalenti a -2,40 euro rifornimento" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.



"La notizia più positiva è che in autostrada la diminuzione giornaliera è rimasta mediamente costante dal 27 settembre ad oggi. Non si è interrotta, insomma, dopo il primo giorno. Segno che, specie da parte di Ip, vi è stata un'applicazione progressiva della riduzione come annunciato, cosa che fa sperare in ulteriori cali nei prossimi giorni, anche perchè Q8 attuerà il price cap solo da domani. Non è andata così, invece, per le strade normali" prosegue Dona.



Secondo lo studio dell'associazione, infatti, in autostrada la riduzione giornaliera del gasolio è stata in media di 3,8 cent al giorno: -3,9 cent il primo giorno, -3,7 il secondo giorno, -3,8 oggi. Per la benzina la media è -3,86 cent: -4 cent il 28/9, -3,4 cent il 29/9, -4,2 cent oggi. Nelle strade normali, invece: gasolio -0,8, -3,4 e -1,9; benzina: -0,7, -2,6 e –1,5 cent.



"Ora ci attendiamo che il Governo, che avrebbe potuto abbassare i prezzi sotto i 2 euro se avesse tassato gli extraprofitti milionari delle compagnie petrolifere per finanziare seriamente il taglio delle accise, con uno sconto di 30 centesimi, faccia ora la sua parte e che dal 6 ottobre abbassi le accise sul gasolio di almeno altri 20 cent, portando il taglio a 25 cent come fece Draghi e di almeno 10 cent per la benzina" , conclude Dona





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