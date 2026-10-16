Eli Lilly, farmaco orale Foundayo ottiene via libera dall'EMA per obesità e diabete

Raccomandato il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio

(Teleborsa) - Foundayo di Eli Lilly ha ottenuto il parere favorevole di un importante comitato regolatorio europeo, aprendo la strada all'approvazione della pillola dimagrante in altri mercati chiave.



Venerdì, il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio per Foundayo, un agonista del recettore del GLP-1 a somministrazione orale, indicato per la gestione del peso e il trattamento del diabete di tipo 2 negli adulti. Foundayo - ha spiegato il Comitato in una nota - sarà disponibile sotto forma di compresse da assumere una volta al giorno, offrendo un'alternativa agli agonisti del recettore del GLP-1 iniettabili e ad altri farmaci della stessa classe somministrabili per via orale.



La raccomandazione passa ora alla Commissione europea per la decisione finale, che solitamente arriva nel giro di circa due mesi.



Foundayo ha ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti ad aprile, diventando la seconda pillola basata su GLP-1 autorizzata per la perdita di peso, dopo la versione orale di Wegovy, prodotta da Novo Nordisk . La Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato il trattamento a seguito di una revisione accelerata, nell'ambito di un nuovo programma volto a favorire un accesso più rapido a farmaci considerati priorità per la salute pubblica.





Condividi

```