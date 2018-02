USA, stabile l'inflazione a gennaio ma accelera il tasso mensile

(Teleborsa) - Accelera, su base mensile, l'inflazione negli Stati Uniti confermandosi sopra l'obiettivo della Federal Reserve (2%).Secondo il(BLS) americano, i prezzi al consumo di gennaio hanno registrato undopo il +0,2% rivisto registrato a dicembre (+0,1% la prima lettura).come il mese precedente, superando anche in questo caso le attese degli analisti (+1,9%).Il, ha evidenziato un incremento dello 0,3% confrontandosi con un +0,2% precedente. Il dato annuale si attesta invece al +1,8% come a dicembre.Questo dato era molto atteso dagli analisti preoccupati per le prossime mosse della Fed. In effetti, la statistica da poco diffusa, si è rilevata superiore alle aspettative confermando la percezione generale degli operatori di unin materia di tassi di interesse.Laspiega tutto. Il biglietto verde, facendo scivolare il cable a 1,2291 dollari che poco prima della pubblicazione del dato viaggia sopra 1,23 dollari.