Enel in pausa di riflessione dopo le corse della vigilia

Enel

(Teleborsa) - Mattinata svogliata per, poco mossa (-0,08%) in un mercato particolarmente vivace Le azioni della big energetica si sono prese una pausa di riflessione dopo le corse della vigilia sostenute dalla positiva accoglienza riservata al bilancio pubblicato a metà giornata Il Gruppo ha chiuso il 2017 con unOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 4,81 e con più immediato supporto in avvicinamento a 4,738.