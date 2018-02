Invitalia sigla partnership con Anci per dare impulso all'imprenditoria giovanile

(Teleborsa) -. Invitalia ed ANCI, l'associazione che rappresenta i comuni italiani, hanno infatti siglato una collaborazione strategica, sancita in un protocollo firmato ieri, 14 febbraio 2018, a Roma, nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal presidente del Consiglio nazionale dell’Anci e sindaco di Cataniae dall’amministratore delegato di Invitalia, alla presenza del ministro per la Coesione territoriale e il MezzogiornoL'obiettivo è quello di, promosse da giovani e donne, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, avvalendosi in primo luogo delle opportunità offerte dalPer effetto dell’accordo, verrà avviato un, valorizzando gli incentivi gestiti proprio da Invitalia, la quale garantirà la diffusioneappunto di tutte le informazioni necessarie ai Comuni italiani, anche attraverso incontri specifici, formazione, supporto e accompagnamento all’attuazione dei progetti.Sarà, invece, quello didel proprio territorio sulle opportunità offerte da “Resto al Sud”.Proprio riguardo ai, Invitalia ha già approvato, dopo meno di un mese dall’avvio, i. Intanto le, tra quelle già inviate e quelle in compilazione sulla piattaforma web dell’Agenzia.Secondo il presidente dell’Anci"intervenire sul gap che tiene ancora il Mezzogiorno ben lontano dal resto del Paese è una priorità". "Noi sindaci, i Comuni italiani tutti, siamo al lavoro con il governo perché davvero", ha aggiunto il sindaco di Catania.è questo: un, che investe sulle loro creatività e sulla sensibilità all’innovazione", ha precisato, aggiungendo che "lo sviluppo del Sud è un’opportunità per le nuove generazioni" e che "i Comuni saranno in prima linea per radicare in tutto il territorio questa opportunità".“Tra le principali novità di Resto al Sud c’è anche la costruzione di unae la sua divulgazione fino alle case dei giovani meridionali", dichiara l’amministratore delegato di Invitalia,Il manager ha spiegato che questa rete "sosterrà Invitalia nei momenti di incontro e di confronto sul territorio, accompagnando i giovani nell’elaborazione dei business plan, senza chiedere, per questa attività, alcun corrispettivo" e che il protocollo con l’Anci "permette, quindi, di intensificare sul territorio meridionale, attraverso la rete dei Comuni, questo sforzo di trasparenza e di coerenza".Per il ministro De Vincenti “il protocollo siglato oggi rappresenta un ulteriore importante tassello per far conoscere ad un numero sempre maggiore di giovani le opportunità offerte dalla misura Resto al Sud che già sta riscuotendo un grande successo. L’elevato numero di domande presentate in queste prime settimane dall’apertura dello sportello testimonia come questa misura abbia colto nel segno dei sogni e dei bisogni dei giovani meridionali”.