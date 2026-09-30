Ecosuntek, nel semestre ricavi +33% e utile netto +56%

(Teleborsa) - Ecosuntek
, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi
pari a Euro 806,15 milioni, in incremento del 33% rispetto al primo semestre del 2025 (Euro 604,49 milioni): l’aumento è frutto della combinazione di maggiori volumi compravenduti e del rialzo dei prezzi dell’energia elettrica e del gas.
L’Ebitda
risulta pari a Euro 10,70 milioni rispetto a Euro 8,05 milioni del primo semestre dello scorso esercizio, in aumento del 33%. L’Ebitda margin
si attesta all’1,3%, (1,3% nel primo semestre 2025). Nello specifico, l’Ebitda margin dell’attività di power generation si attesta storicamente attorno all’80%, mentre quello dell’attività di vendita dell’energia si attesta attualmente in un intervallo dell’1,5-2%. L’Ebit
del primo semestre 2026 è pari a Euro 9,06 milioni rispetto a Euro 6,62 milioni al 30 giugno 2025.
Il risultato netto
consolidato è pari a Euro 5,22 milioni, in aumento del 56% rispetto a Euro 3,36 milioni registrati al 30 giugno 2025.
La Posizione Finanziaria Netta
alla fine del semestre raggiunge un di Euro -31,72 milioni (cash positive) rispetto al valore di Euro -16,54 milioni rilevato al 31 dicembre 2025, registrando un incremento del 92%.Minelli: "Risultati record, ora ulteriore impulso alla crescita"
Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek, ha così commentato: "I risultati approvati oggi rappresentano il record storico, a livello semestrale, di ricavi, ebitda, utile e posizione finanziaria netta e confermano il trend di crescita intrapreso dal Gruppo ormai da diversi anni. Nel corso del primo semestre, oltre ad avere incrementato i volumi di energia elettrica e di gas transati, abbiamo anche dato avvio all’ambizioso piano di sviluppo della Power Generation del Gruppo con il completamento dei primi impianti fotovoltaici per circa 40 MWp complessivi. Non intendiamo fermarci ai risultati raggiunti ma vogliamo usare la forza industriale e finanziaria costruita fin qui
per dare ulteriore impulso alla crescita del Gruppo".