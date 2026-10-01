Microchip: via libera Invitalia al finanziamento per progetto Silicon Box a Novara

lo rende noto il MIMIT

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio di amministrazione di Invitalia a “Vulcan Project”, il progetto d’investimento da 3,2 miliardi di euro con cui Silicon Box realizzerà a Novara la sua prima fabbrica europea di microchip di nuova generazione. La delibera prevede 1,3 miliardi di euro di sostegno pubblico attraverso il Fondo per il settore istituito nell’ambito del Chips Act europeo, per un’operazione tra le più rilevanti iniziative di attrazione di investimenti esteri in Italia.



Si conclude così la fase istruttoria, svolta nell’ambito delle procedure previste dall'Accordo di sviluppo, firmato lo scorso marzo dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da Invitalia e dall’azienda, con il ruolo attivo della Regione Piemonte e del Commissario straordinario di Governo per il programma di investimento, Alessandro Canelli.



"Con questo investimento l’Italia rafforza il proprio ruolo di piattaforma produttiva dell’economia digitale e rafforza la sua sovranità tecnologica e industriale, contribuendo a rendere più solida e resiliente la filiera europea dei semiconduttori. Un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra, che porterà a Novara il primo impianto di produzione di chiplet in Europa e farà del territorio un nuovo polo di riferimento per le tecnologie emergenti. L’Italia è tornata attrattiva, capace di catalizzare l’interesse dei principali player tecnologici globali", ha dichiarato il Ministro Urso.



"L’arrivo di Silicon Box conferma il ruolo strategico del Piemonte come grande piattaforma industriale e di innovazione, capace di attrarre investimenti internazionali e di creare nuove opportunità di lavoro qualificato. Parliamo di un investimento di 3,2 miliardi di euro, per oltre 1600 posti di lavoro, che porterà a Novara una realtà tecnologica di livello internazionale e contribuirà a rafforzare l’intera filiera dei semiconduttori. È un progetto che guarda al futuro, con ricadute importanti sull’occupazione, sulle competenze e sulla capacità del nostro territorio di essere protagonista nelle nuove sfide industriali e tecnologiche", dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.



"L’approvazione della delibera rappresenta un passaggio importante che consente di dare certezza alla fattibilità dell’operazione Silicon Box in Italia. Un percorso lungo e attento, portato avanti secondo le regole del Contratto di sviluppo dal Governo, dal Mimit e da Invitalia, che ringrazio per il prezioso lavoro istruttorio svolto. Ora procederemo per dare nel più breve tempo possibile l’autorizzazione unica che consentirà di iniziare i lavori per uno dei più importanti progetti di attrazione di investimenti del nostro Paese", dichiara il commissario straordinario e sindaco di Novara, Alessandro Canelli.



Dopo la firma della determina e la consegna del progetto, prevista entro la fine dell’anno, si procederà con il percorso commissariale finalizzato al rilascio, nel più breve tempo possibile, dell’autorizzazione unica necessaria alla realizzazione dell’intervento.



L’obiettivo è consentire l’avvio dei lavori nella prossima primavera, dando concretezza a un investimento di rilevanza strategica per l’Italia e per il rafforzamento della capacità del Paese di attrarre investimenti industriali e tecnologici.



Il percorso è costantemente monitorato. Gli enti competenti sono già stati coinvolti e stanno lavorando, ciascuno per le proprie competenze, al fine di assicurare il necessario iter autorizzativo e arrivare nei tempi previsti al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione del sito produttivo.

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