Spagna, la disoccupazione cresce oltre le attese su mese

Ma cala su base annua

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, a settembre, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 23.587 unità (+1%) rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti stimavano un incremento di 17.600 unità.



Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia però un calo dei disoccupati di 42.160 unità (-1,74%).



Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.379.505 persone, valore più basso per il mese in oggetto dal 2007.



La disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni di età) è aumentata di 21.411 unità a 189.141, superando la soglia dei 180.000.

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