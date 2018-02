Deere brinda ai conti migliori delle attese

Deere

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che al Nyse tratta in rialzo del 4,02% dopo la diffusione dei conti.Il produttore americano di macchine agricole ha chiuso il primo trimestre fiscale conin aumento del 23% a 6,91 miliardi di dollari e con una perdita di 535,1 milioni di dollari a causa dei. L' eps al netto delle poste straordinarie è risultato positivo per 1,31 dollari dagli 1,20 dollari del consensus.Per l'intero anno fiscale 2018, Deere stima ricavi in crescita del 29% e un utile netto di circa 2,1 miliardi di dollari.