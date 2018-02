Giglio Group distribuisce Emporio Armani

Giglio Group

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo con Armani per la distribuzione in ambito multimarca del prodottodelle stagioni Spring/Summer 18 e Fall/ Winter 18.La distribuzione, si legge nella nota emessa dalla società di e-commerce 4.0, avverrà anche attraverso iBox Marketplace (piattaforma mondiale multi brand nata per affiancare al tradizionale modello ecommerce di un'azienda un sistema strutturato di accelerazione delle vendite online in grado di collegare simultaneamente i principali marketplace del mondo).