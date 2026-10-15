OPS eCom, depositato ricorso per la liquidazione giudiziale della società

(Teleborsa) - OPS eCom rende noto che il 13 ottobre scorso è stato depositato presso il Tribunale di Milano il ricorso per l'apertura della procedura di

liquidazione giudiziale della società.



La decisione - si legge in una nota - è stata assunta dal consiglio di amministrazione della società alla luce del mancato concretizzarsi di soluzioni di investimento e di risanamento, anche a seguito del ritiro della manifestazione di interesse di cui ai comunicati stampa del 14 e 17 luglio, come reso noto il 2 agosto.



Il consiglio di amministrazione, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza della società e preso atto dell'assenza, allo stato, di soluzioni alternative concretamente praticabili per il suo superamento, ha pertanto deliberato di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, anche al fine di evitare un ulteriore aggravamento del dissesto.



Inoltre, presso il Tribunale di Roma, risulta pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore sociale, nell'ambito del quale è stata fissata per il 14 dicembre prossimo l'udienza per la comparizione della società.

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