Armani, Della Valle: focalizzati su nostro gruppo, lui non avrebbe venduto nulla

(Teleborsa) - "Lavoriamo a un piano, minimo ad alcuni anni davanti a noi, che è quello di valorizzare ogni singolo marchio nostro. L'idea è di avere un gruppo e quattro marchi perché possono valere molto di più. Naturalmente gestirli singolarmente, in un momento di passaggio come questo, è pieno di costi e quindi noi lo facciamo uguale, insomma il mercato non è felice ma noi andiamo dritti. Entro un paio d'anni dovremmo avere un gruppo con una valorizzazione molto più grande di quella di oggi. Questo è l'obiettivo". Lo ha detto il presidente di Tod's, Diego Della Valle, parlando a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi, secondo quanto riporta Askanews.



Più in generale, sull'andamento del settore, l'imprenditore ha detto che "il lusso fa il suo mestiere, cerca di essere pronto a qualunque tipo di sensazioni dei mercati. I miei colleghi, e del resto anche noi, pronti, come si dice nel calcio, a giocare di contropiede, andare avanti quanto si può, difenderci quando i mercati si complicano. Credo che ci saranno due anni, questi e il prossimo, probabilmente di attesa che il mercato si stabilizzi e torni ad essere un mercato anche leggibile. Oggi il problema è che chi governa il mondo non ci fa leggere i mercati molto bene".



"Secondo me anche lui alla fine non avrebbe venduto nulla. Diciamo che era un buon padrone a casa sua", ha risposto a chi gli chiedeva se fosse in qualche modo interessato al dossier Armani, viste le volontà dello stilista lasciate nel testamento. "Noi abbiamo bisogno di tempo ed energie per sviluppare le nostre cose - ha aggiunto - Ma credo che Armani non abbia bisogno di vendere nulla, sta bene a casa sua, sanno cosa fare. Io non ho mai capito tutti quelli che incitavano Armani a vendere, fare, dire, brigare. Questo è uno che si è costruito tutto da solo benissimo, padrone a casa sua, non ha bisogno di nessuno, ma perché doveva vendere qualcosa? Ha fatto benissimo".



"Sono da 25 anni nel consiglio di LVMH , ho sempre visto delle cose fatte con buon senso, col cervello, e a guardare i grafici del LVMH parlano loro. I figli di Bernard Arnault sono dei ragazzi molto in gamba, lavorano con tutta la modestia necessaria. Quindi anche per il futuro mi pare che non ci sia da preoccuparsi di nulla, anzi", ha detto Della Valle, dopo le indiscrezioni di questa estate su presunte tensioni familiari. L'imprenditore ha anche sottolineato che gli Arnault sono "gente innamorata dell'Italia, vivono qui spesso, hanno interessi, le vacanze le passano spesso qua. Quindi direi su quel fronte mi pare tutto bene".

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