Giglio.com, EnVent conferma Target Price e rating Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su Giglio.com , marketplace online che connette boutique multibrand e brand ai consumatori del lusso tramite piattaforma proprietaria, confermando il rating Outperform e il target price di 1,30 euro per azione, che implica un potenziale upside del 141% rispetto al prezzo di chiusura del 13 ottobre.



In H1 2026, Giglio.com ha registrato una stabilizzazione del fatturato, dopo la contrazione dei precedenti periodi, con un Gross Merchandise Value di 20,4 milioni di euro e ricavi di 17,3 milioni. Il GMV europeo è cresciuto del 15% YoY, mentre, i mercati extraeuropei hanno registrato una flessione risentendo dei dazi USA, dell’apprezzamento dell’euro e delle tensioni in Medio Oriente. L’EBITDA è stato negativo per 1,5 milioni, rispetto a una perdita di 0,8 milioni in H1 2025, riflettendo il maggiore peso delle vendite europee, caratterizzate da mark-up inferiori. La perdita netta è stata di 1,9 milioni, rispetto a 1,3 milioni in H1 2025. La posizione finanziaria netta adjusted è cash-positive per 0,2 milioni a giugno 2026, rispetto ai 4,8 milioni a dicembre 2025.



I primi dati di H2 evidenziano segnali di ripresa: da luglio a metà settembre 2026, il GMV è cresciuto del 7% YoY, sostenuto dall’Europa (+13%), mentre la contrazione nei mercati extraeuropei si è attenuata all’11%. La società ha inoltre riportato un margine lordo superiore al corrispondente periodo del 2025. Per H2 sono attesi 300mila euro di risparmi sui costi fissi, di cui 150mila euro dalla produzione del catalogo assistita dall’AI.



A maggio 2026, Giglio.com ha completato un aumento di capitale tramite accelerated bookbuilding riservato a investitori qualificati e istituzionali. L’emissione di 1.210.000 nuove azioni a 0,49 euro ha generato una raccolta di 593mila euro.

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