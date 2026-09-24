GIGLIO.COM, Europa e AI al centro della strategia: ricavi stabili e focus sulla profittabilità

(Teleborsa) - GIGLIO.COM
, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, ha chiuso il primo semestre con ricavi
pari a 17,3 milioni di Euro nel primo semestre 2026, sostanzialmente in linea rispetto al primo semestre 2025 (-1%) e in controtendenza rispetto alle flessioni registrate nei precedenti quattro semestri.
Business in forte crescita in Europa con Gross Merchandising Value in che segna un +15% rispetto all’anno precedente. Nel resto del mondo pesa invece l’instabile contesto geo-politico: dazi in US, Euro forte e conflitto in Medio Oriente.
Il Risultato Netto
è stato pari a -1,9 milioni di Euro, contro i -1,3 milioni di Euro del primo semestre del 2025.Acquisizione di nuovi clienti
(+7%) e spesa media per nuovo cliente acquisito (+8%) in crescita.Adjusted EBITDA
pari a -1,4 milioni di Euro a causa di una flessione del Gross Margin, diretta conseguenza di una rifocalizzazione sui mercati Europei caratterizzati da un mark-up, e dunque margine, più basso a fronte di minori costi variabili (trasporto, marketing e fee di
pagamento).
La Posizione Finanziaria Netta Adjusted
al 30 giugno 2026 è pari a 0,2 milioni di Euro rispetto a 4,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2025. Tale variazione è riconducibile al risultato negativo del periodo, all’andamento del capitale circolante netto e alla stagionalità del
business.
"Nonostante i mercati internazionali continuino a soffrire un contesto difficile, il business è tornato a crescere
nel terzo trimestre del 2026 e in Europa registra importanti tassi di crescita già dal secondo semestre del 2025. Abbiamo affrontato la difficile congiuntura dei
mercati internazionali ponendo l’ottimizzazione dei costi al centro della strategia e lasciando l’intelligenza artificiale giocare un ruolo primario per il raggiungimento di questo obiettivo. Guardiamo al secondo semestre fiduciosi
del fatto che crescita ed efficientamento dei costi possano riportare il business in un percorso di profittabilità" ha commentato Giuseppe Giglio
, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM.Outlook
"Nonostante il permanere di un quadro macroeconomico caratterizzato da volatilità geopolitica, gli amministratori confidano nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile nel medio periodo", si legge nella nota dei conti. "Tale prospettiva si inserisce in una pianificazione operativa focalizzata sul consolidamento dell'area europea, sull’integrazione pervasiva dell’intelligenza artificiale nei
processi aziendali e su un rigoroso monitoraggio degli oneri operativi".