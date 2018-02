LATAM, dal 17 marzo volo diretto da Fiumicino a San Paolo

(Teleborsa) -ha annunciato l'attivazione, da sabato 17 marzo, del nuovo volo diretto trae l'aeroporto di, che sarà effettuato tre volte nella prima settimana,La notizia del nuovo collegamento è stata data nel corso di un evento svoltosi oggi all'nella capitale, alla presenza dei rappresentanti di, direttore commerciale diAirlines Group,, Head of Airline Traffic Development Aeroporti di Roma, eDirettore Marketing e Sviluppo Aviation di ADR insieme a Leonardo Costanzo, Responsabile dell’Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.Un collegamento che consentirà, a chi parte da, di approdare al network didella compagnia aerea che offre 120 destinazioni in tutta l'America Latina. Finora il 50% dei passeggeri che si muovono dall'area capitolina verso ilraggiunge la destinazione finale facendo almeno uno scalo da qualche parte in Europa. La nuova offerta di voli diretti diconsente di rispondere a un'ampia fetta della domanda.Il volo JJ8181 (operato con un Boeing 767, dotato di 191 posti in Economy e 30 in Premium Business) decollerà da Roma Fiumicino nei giorni di lunedì, giovedì e sabato alle ore 10:00 e atterrerà a San Paolo/Guarulhos alle 18.35 (ora locale) dello stesso giorno, con una durata di volo di 12 ore e 35 minuti.I passeggeri verranno imbarcati dalla nuova area E per i voli internazionali extra, infrastruttura all'avanguardia, con oltre 90.000 metri quadrati di negozi con il meglio del Made in Italy e servizi di qualità offerti ai passeggeri. Il volo di ritorno decollerà da San Paolo alle ore 15:55 (ora locale) tutti i mercoledì, venerdì e domenica arrivando a Roma alle 7.55 del giorno seguente, con una durata di volo di 12 ore.