Mediaset in rosso: potrebbe saltare mediazione con Vivendi

Mediaset

Vivendi

Biscione

FTSE MIB

Mediaset

(Teleborsa) -ai ferri corti? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Messaggero sembra proprio che tra il Biscione e il colosso francese sarebbero sorte delle difficoltà che potrebbero far saltare l'accordo extragiudiziale relativo al contenzioso per il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi . Si va dunque avanti verso l' udienza civile in agenda per il prossimo 27 febbraio 2018 La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 3,098 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 3,157. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 3,073.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)