Milano 9:56
50.824 -1,07%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:56
10.431 -1,65%
24.915 -1,13%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,84%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.207. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51.702. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.042.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```