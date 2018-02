Stati Uniti, manifatturiero e terziario in salita oltre le attese

(Teleborsa) - In rialzo il settore manifatturiero e terziario negliLa stima flash, sulpubblicata da, indica un valore di 55,9 punti a febbraio rispetto al 53,3 del mese precedente. Il dato che è il più alto degli ultimi sei mesi batte le stime degli analisti che erano per un livello a 53,8 punti.Nello stesso mese la stima flash, sulsale a a 55,9 punti a febbraio rispetto al 53,5 del mese precedente. Il dato che è il più alto degli ultimi 40 mesi batte le stime degli analisti che erano per un livello a 55,4 punti.Infine, il dato sulindica un valore di 55,9 punti rispetto al 55,5 del mese precedente. Il dato che è il più alto degli ultimi 27 mesi batte le stime degli analisti che erano per un livello a 54,4 punti.Il dato è dunque positivo perché resta al di sopra della quota dei 50 punti, ovvero sopra la soglia che separa l'espansione dalla contrazione.