USA, PMI servizi di settembre rivisto in lieve rialzo a 58,8 punti, composito si conferma a 58,4 punti

(Teleborsa) - Rivisto in lieve rialzo il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 58,8 punti nel mese di settembre 2026 contro una stima preliminare di 58,7 punti e in rialzo dai 56,5 punti del mese precedente.



L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma quindi al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.



Si conferma invece la lettura dell'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, attestandosi a 58,4 punti in linea al preliminare ma in rialzo dai 56 punti di agosto.



Chris Williamson, capo economista aziendale presso S&P Global Market Intelligence: "A settembre la crescita delle imprese statunitensi ha raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque anni, con una domanda in aumento e un maggiore ottimismo che incoraggiano le aziende ad assumere lavoratori a un ritmo che non si vedeva da oltre quattro anni".









(Foto: Julien Gaud / Unsplash)

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