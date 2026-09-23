Usa, a settembre PMI flash manifattura e servizi in crescita oltre le attese, indice composito ai massimi da luglio 2021

(Teleborsa) - Migliora l'attività manifatturiera degli Stati Uniti così come quella dei servizi. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di settembre 2026 elaborato da S&P indica, infatti, un livello di 57,0 punti che si confronta con i 53,9 punti del mese precedente e i 53,6 punti del consensus.



Il dato si conferma dunque sotto la soglia critica dei 50 punti sotto la quale l'economia è in contrazione.



Nello stesso periodo il PMI dei servizi è atteso a 58,7 punti, in aumento dai 56,5 punti del mese precedente ed al di sopra del consensus (55,8 punti).



Il PMI composito si attesta così a 58,4 punti contro i 56 punti di agosto, segnalando la più forte espansione dell'attività del settore privato dal luglio 2021 e un'accelerazione della crescita per il quarto mese consecutivo. I progressi sono stati trainati dal settore dei servizi (58,7 contro 56,5), che ha registrato l'aumento della produzione più marcato da oltre cinque anni; tuttavia, un segnale positivo emerso a settembre è stato l'accelerazione della crescita della produzione manifatturiera, che ha raggiunto i ritmi più sostenuti dall'aprile 2022 (56,7 contro 53,1).



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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