BCE, banchieri restii a mutare il messaggio nonostante crescita inflazione

(Teleborsa) -. Nonostante ciò, i banchieri centrali si sono mostrati restii a modificare l'attuale passo della politica monetaria, giudicando per oraE' quanto emerso dalle, tenutosi il 24-25 gennaio scorso, che ha confermato tassi di interesse fermi ai minimi storici ed un piano QE depotenziato sino a settembre 2018.Dai verbali della riunione è emerso che, nonostante la(1,5% nel 2018, 1,7% nel 2019 e 1,8% nel 2020), collegate ad un tasso di crescita dell'economia più brillante, iIn particolare, Il Board della BCE ha convenuto che bisogna manteneree che la politica monetaria deve restare "paziente e persistente" ancora per un certo periodo di tempo.Un altro fattore rilevante emerso dai verbali è quello relativo alle. I banchieri hanno convenuto infatti che il recente apprezzamento del cambio euro/dollaro e la volatilità che ne è scaturita è da attribuire più ad un deprezzamento del dollaro, non compatibile con la forza dell'economia USA, che al deprezzamento dell'euro. Di qui, ile le preoccupazioni per le conseguenze che questo avrà sulla competitività del commercio europeo.E proprio quresti timori si sono concretizzati con un', dove la valuta europea scambia aai massimi intraday.