TIM risponde all'Antitrust: "estranea a qualsiasi comportamento anticompetitivo"

Telecom Italia

(Teleborsa) - Avvio di sessione all'insegna della debolezza per, che cede a Piazza Affari mezzo punto percentuale in un mercato prevalentemente negativo.Ieri la telecom company è stata al centro dell'attenzione per la decisione dell'Antitrust di ampliare il procedimento sulla banda larga Decisione alla quale l'diffuso in tarda serata. "In merito alla decisione odierna dell’Autorità Antitrust di estendere l’ambito dell’istruttoria del procedimento avviato lo scorso 28 giugno,e confida di dimostrarlo nel corso del procedimento.TIM continuerà a collaborare fattivamente con l’Autorità anche al fine di dimostrare la propria estraneità a qualsiasi presunto illecito", si legge nella nota.