Busitalia (FS) vince in Olanda: Qbuzz si aggiudica concessione servizi TPL nell'area DAV

(Teleborsa) - Prima vittoria in Olanda di) nelle gare per l’assegnazione di servizi per il trasporto pubblico locale (TPL).Alla controllata, terzo operatore del trasporto pubblico locale olandese, sono stati aggiudicati i servizi dell’area Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV), fra Utrecht e Rotterdam. Un bacino con un’utenza di oltre 400mila abitanti.La concessione, valore economico 48 milioni di euro all'anno e durata 8 anni, comprende la gestione della linea ferroviaria regionale fra Geldermalsen e Dordrecht (linea MerwedeLingelijn) e i servizi con autobus nell'area DAV.Previsti investimenti per oltre 45 milioni di euro per autobus elettrici di ultima generazione e per l'ammodernamento della flotta di treni.