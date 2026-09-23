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Unione Europea, PMI servizi in settembre
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23 settembre 2026 - 10.15
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Unione Europea,
PMI servizi in settembre pari a 53 punti
, in aumento rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 51,5 punti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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