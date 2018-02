Fed, economia vicina a piena occupazione

(Teleborsa) - Le banche americane sono bene capitalizzate e possono contare su una significativa liquidità. Lo afferma la Federal Reserve neldiffuso in attesa dell'audizione del presidente Jerome Powell davanti alla commissione servizi finanziari della Camera.L'istituto centrale ha spiegato che il mercato del lavoro, sembra essere vicino o al di là della piena occupazione, mentre i progressi sui salari restano "moderati".Il mercato intanto sembra aver prezzato, quest'anno. Gli addetti ai lavori restano alla finestra in cerca di. Indicazioni in tale direzione, potrebbero giungere dal, il prossimo 27 febbraio e non il 28 come annunciato in precedenza. Il cambio di data è stato comunicato dalla Camera.