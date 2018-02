Italiaonline sigla partnership digitale con Primaonline.it

Italiaonline

(Teleborsa) -diventa la concessionaria di pubblicità digitale di. La prima internet company italiana, infatti, ha siglato una partnership con Primaonline.it, quotidiano online di Prima Comunicazione, il mensile che dal 1973 è il punto di riferimento per opinion leader e professionisti del mondo dell’informazione e della comunicazione.Italiaonline ha realizzato il nuovo sito Primaonline.it, che oggi si presenta con un nuovo look and feel e una riorganizzazione dei suoi ricchi contenuti secondo i migliori web standard in ambito editoriale.“Essere partner digitali di Primaonline è un ulteriore importante traguardo che abbiamo raggiunto con la nostra concessionaria. Abbiamo inoltre messo a disposizione le nostre abilità nella realizzazione di progetti su misura per Clienti importanti rinnovando il sito Primaonline.it, per il quale contiamo di incrementarne l’audience e di offrire le migliori soluzioni di advertising”, ha dichiarato, direttore Business unit Large Account di Italiaonline.