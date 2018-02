Seduta incerta per Piazza Affari. Poste maglia rosa nel FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Chimico

Assicurativo

Alimentare

Beni e servizi per l'industria

Sanitario

Poste Italiane

Moncler

Unicredit

Fiat Chrysler

Campari

Luxottica

Brembo

Geox

MARR

Cattolica Assicurazioni

RCS

Saras

(Teleborsa) -, con la cautela che ha regnato anche sulla piazza di Milano, complice l'andamento debole di Wall Street.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,95 dollari per barile, con un ribasso dell'1,50%.In discesa lo, che retrocede a quota 131 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,99%.dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sulla parità. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,51%., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 22.724 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,64 miliardi di euro, con un incremento del 31,12%, rispetto ai precedenti 2,01 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 2,23 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,42 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 278.201, rispetto ai precedenti 237.563.A fronte dei 219 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 76 azioni. In lettera invece 132 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 11 stocks.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,87%),(+0,75%) e(+0,67%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,76%),(-1,10%) e(-1,03%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,80%, con il mercato che ha accolto positivamente il piano strategico Nel lusso,avanza dell'1,94%.Tra le banche, si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,45%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,32%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,01%, all'indomani dei conti.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,86%),(+1,01%),(+0,91%) e(+0,87%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,22%.