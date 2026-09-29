Mercati del Vecchio Continente chiudono all'insegna della cauta. Titoli tech guardano ad Anthropic

In una Milano che si allinea all'Europa svettano Technoprobe e Fincantieri

(Teleborsa) - Si chiude con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. A Wall Street, l' S&P-500 prosegue le contrattazioni in timido calo. La notizia riportata da Reuters secondo cui l'imminente quotazione di Anthropic potrebbe portare la valutazione dell'azienda a oltre 2.000 miliardi di dollari ha sostenuto i titoli tecnologici; la società avrebbe inoltre in programma di investire 518 miliardi di dollari in cloud, computing e infrastrutture, una mossa che potrebbe favorire le attività delle aziende che forniscono infrastrutture per l'AI, come quelle del settore dei semiconduttori.



Il greggio è in ribasso, con il Brent sotto i 97 dollari al barile, con gli operatori che valutano la ripresa dei flussi attraverso l'oleodotto Est-West proveniente dall'Arabia Saudita (ripristinato il 50% della capacità), anche se non ci sono progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran.



Sul fronte macroeconomico, l'indice di fiducia economica ESI dell'Eurozona tratteggia una situazione in chiaro-scuro, con il dato che è sceso a 97,9 punti a settembre dai 98,4 di agosto, risultando inferiore alle attese (99,0). Il calo è riconducibile al peggioramento della fiducia dei consumatori (-16,5 da -15,5), penalizzati dall'aumento dei prezzi energetici, mentre il sentiment di industria e servizi ha continuato a migliorare.



Cambi, commodities e tassi



L' Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. L' Oro continua gli scambi a 4.155,1 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,97%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,49 dollari per barile, in calo dell'1,20%.

Sale lo spread , attestandosi a +97 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,60%.



Gli indici europei



Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente invariato Francoforte , che riporta un moderato +0,1%, fiacca Londra , che mostra un piccolo decremento dello 0,45%, e discesa modesta per Parigi , che cede un piccolo -0,53%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB che si ferma a 51.805 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con chiusura su 54.418 punti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,33%); con analoga direzione, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+0,78%).



Migliori e peggiori titoli di Piazza Affari



Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+6,81%), Fincantieri (+4,56%), Avio (+2,85%), STMicroelectronics (+2,55%) e Prysmian (+1,84%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia , che ha archiviato la seduta a -3,67%. Vendite su Stellantis , che registra un ribasso del 3,48%. Seduta negativa per Poste Italiane , che mostra una perdita del 3,09%. Sotto pressione Tenaris , che accusa un calo del 2,02%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sesa (+2,79%), Banca Ifis (+2,67%) e Cembre (+2,29%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su RCS , che ha archiviato la seduta a -2,37%. Scivola Pharmanutra , con un netto svantaggio del 2,17%. In rosso MARR , che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%. Spicca la prestazione negativa di Zignago Vetro , che scende dell'1,85%.





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