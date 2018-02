Sei consigli per raggiungere i propri obiettivi professionali nel 2018

(Teleborsa) - Anno nuovo, vita nuova, soprattutto sotto il profilo professionale. I primi mesi dell’anno sono spesso utilizzati dai professionisti per valutare la propriae pianificare nuovi obiettivi, identificando per esempio i cambiamenti che si desiderano apportare alla propria posizione lavorativa. Secondo gli esperti Hays, azienda attiva nel recruitment specializzato, è fondamentale continuare a porsi obiettivi sempre nuovi e di volta in volta più ambiziosi perché questo aiuta a rendere più stimolante la propria attività lavorativa quotidiana.Alistair Cox, Amministratore Delegato di Hays, ha individuato una serie di accorgimenti di cui tenere conto per raggiungere i propri traguardi lavorativi.I professionisti devono stare molto attenti a non limitare la propria carriera a un solo ruolo o settore perché, a lungo andare, questo può avere un effetto negativo sulla loro crescita professionale, frenandoli dall'esplorare le proprie passioni e capacità.I datori di lavoro valutano positivamente i candidati versatili e curiosi, per questo i professionisti dovrebbero sempre prendere in considerazione tutte le opzioni a loro disposizione, compreso il lavoro all'estero o un ruolo a loro non familiare.Uscire dalla propria comfort zone, anche se ci si trova in una posizione particolarmente agevole, è molto importante per i professionisti perché permette di crearsi nuove possibilità per il futuro.“Un fattore chiave del proprio successo è costituito dalle persone che ci circondano. Essere affiancati da una squadra in grado di guardare al futuro e adattarsi ai cambiamenti culturali è fondamentale in qualsiasi settore. Tutte le volte che mi sono trovato a dover scegliere il mio team - ha dichiarato Hays -, ho valutato prima di tutto le personalità dei componenti: devono avere caratteristiche, esperienze e abilità differenti perché questo aiuta a osservare il mondo da diversi punti di vista".È importante avere una “Stella Polare”: un obiettivo a lungo termine da tenere sempre bene a mente. "Stabilire un'unica priorità permette di andare avanti tra momenti di stallo, periodi di boom e contrattempi personali", osserva l'esperto.Infine, Cox sottolinea l'importanza di non soccombere allo stress mentre si persegue un obiettivo: “È importante mantenere il focus sulla nostra 'Stella Polare', ma a volte vale la pena anche fermarsi un attimo e riflettere. Completare un compito e correre subito al successivo può affaticare e non lasciare il tempo di individuare gli step successivi necessari per raggiungere la meta finale".